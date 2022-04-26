У Харкові поліцейський врятував пенсіонерів із палаючого будинку

В Харкові дільничний поліцейський врятував двох пенсіонерів та виніс їх із палаючого будинку, який спалахнув після обстрілу міста.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Дільничний офіцер поліції врятував життя двох людей похилого віку під час пожежі, що виникла після обстрілу житлового будинку по вулиці Валентинівській", – йдеться у повідомленні.
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Ще до приїзду бригади рятувальників поліцейський виніс пенсіонерів із вогню.
Обстріли на Великдень
Внаслідок обстрілів Харкова та області на Великдень загинуло двоє осіб. Ще не менше 14 дістали поранення.
Так, великодньої ночі росіяни завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки у Харкові. Було поранено троє осіб.
Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський та Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуєв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.
2 особи загинули – у Харкові та Чугуєві.
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