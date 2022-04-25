Під Харковом ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 (фото/відео)

На Харківщині українські військові збили російський літак. Про це на сторінці в Facebook повідомив пресцентр повітряного командування "Схід" Повітряних сил Збройних сил України.
"За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних сил знешкодила двопогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34", – йдеться в повідомленні.
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За інформацією Суспільного, літак був збитий поблизу окупованого міста Балаклія. Очевидці повідомляють, що два пілоти катапультувалися.
Обстановка в Україні
- На Харківщині наші військові ліквідували три ворожі танки разом з особовим складом.
- Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило , що 21 квітня ліквідували 15 повітряних цілей російських окупантів, у тому числі три літаки та три вертольоти.
- Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, що станом на 22 квітня втрати російських військ у війні вже становлять близько 21 200 осіб.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що понад 100 мешканців Попасної Луганської області померли через російських військових. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме тому евакуація мирних жителів дуже ускладнюється.
- У Луганській області російські війська наступають за трьома напрямками – Рубіжне, Попасне, Новотошківське. А в Новоайдар доставлено 270 поранених та загиблих росіян.