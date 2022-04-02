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В Енергодарі окупанти розганяють мітинг українців світлошумовими гранатами – чутно вибухи

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2 квітня, 12:23
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Жителі міста виступили проти російських військових та вийшли на акцію протесту – окупанти почали ловити людей та занурювати в автозаки
В Енергодарі прогриміли вибухи
В Енергодарі прогриміли вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі, який окупували військові РФ, мирні українці вийшли на акцію протесту 2 квітня. Окупанти розпочали розгін мітингу та застосували проти людей світлошумові гранати, також у місті чути звуки вибухів та пострілів.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

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Сьогодні вранці мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України, співали гімн і розмовляли. За цим спостерігали росіяни.

"Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. Через кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів", – написали в Енергоатомі.

На записі видно, як на площі військові РФ відкрили вогонь, люди почали розбігатися у різні боки. При цьому на вулиці багато диму. Зазначається, що спрацювали сирени автомобілів навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

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Крім того, цього дня в Енергодарі почали глушити зв'язок. Пропав дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.

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"Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей", – написала пресслужба.

Чи є постраждалі?

У Telegram-каналі "Енергодар" уточнили, що точну кількість поранених внаслідок вибухів ще з'ясовують. Зараз відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та тяжкими опіками – через влаштовані окупантами вибухи та мінометні черги в районі БК "Сучасник".

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