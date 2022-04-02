В Энергодаре оккупанты разгоняют митинг украинцев светошумовыми гранатами – слышны взрывы

Жители города выступили против российских военных и вышли на акцию протеста – оккупанты начали ловить людей и погружать в автозаки

В Энергодаре прогремели взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре, который оккупировали военные РФ, мирные украинцы вышли на акцию протеста 2 апреля. Оккупанты начали разгон митинга и применили против людей светошумовые гранаты, также в городе слышны звуки взрывов и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины, они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали россияне.

"Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. Через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов", - написали в Энергоатоме.

На записи видно, как на площади военные РФ открыли огонь, люди начали разбегаться в разные стороны. При этом на улице много дыма. Отмечается, что сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.

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Кроме того, в этот день в Энергодаре начали глушить связь. Пропал проводной Интернет, телефонные звонки также невозможны.

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"Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал их преступлений против мирных энергодарцев! В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невиновных людей", – написала пресс-служба.

Есть ли пострадавшие?

В Telegram-канале "Энергодар" уточнили, что точное количество раненых в результате взрывов еще выясняют. Сейчас известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами – из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей в районе БК "Современник".