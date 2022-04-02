Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Энергодаре оккупанты разгоняют митинг украинцев светошумовыми гранатами – слышны взрывы

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 12:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жители города выступили против российских военных и вышли на акцию протеста – оккупанты начали ловить людей и погружать в автозаки
В Энергодаре прогремели взрывы
В Энергодаре прогремели взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Энергодаре, который оккупировали военные РФ, мирные украинцы вышли на акцию протеста 2 апреля. Оккупанты начали разгон митинга и применили против людей светошумовые гранаты, также в городе слышны звуки взрывов и выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Реклама

Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины, они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали россияне.

"Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. Через несколько минут город дрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов", - написали в Энергоатоме.

На записи видно, как на площади военные РФ открыли огонь, люди начали разбегаться в разные стороны. При этом на улице много дыма. Отмечается, что сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.

Реклама

Кроме того, в этот день в Энергодаре начали глушить связь. Пропал проводной Интернет, телефонные звонки также невозможны.

Реклама

"Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал их преступлений против мирных энергодарцев! В частности, сегодняшние взрывы и массированные обстрелы невиновных людей", – написала пресс-служба.

Есть ли пострадавшие?

В Telegram-канале "Энергодар" уточнили, что точное количество раненых в результате взрывов еще выясняют. Сейчас известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами – из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей в районе БК "Современник".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 апреля
1
Личный состав 17800
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 631
Танки
5
ББМ 1776
ББМ
6
Артиллерия 317
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 100
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 87
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1236
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять