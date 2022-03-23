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Жителі Енергодара спалили прапор окупантів (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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23 березня, 16:45
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Прапор окупантів, що згорів. Фото: колаж "Сьогодні"
Прапор окупантів, що згорів. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі Енергодара повалили флагшток та спалили прапор окупантів.

Фото та відео активного опору відважних місцевих жителів опублікували у Telegram.

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"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим і жити під гнітом", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Енергодарі

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