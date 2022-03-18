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У Чехії українських біженців хочуть розмістити у посольстві РФ

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18 березня, 06:43
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У Чехії звернулися до посольства РФ, щоб ті віддали порожні приміщення для біженців – що відповіли дипломати країни-окупанта
У посольстві РФ хочуть поселити біженців із України
У посольстві РФ хочуть поселити біженців із України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чехії влада Праги хоче, щоб посольство РФ надало їм частину великих і порожніх будівель. Їх віддадуть українським біженцям, які залишили свій будинок через війну Росії проти України.

Про це пише місцевий телеканал Česká televize.

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Особливо мерію цікавить школа на кілька сотень учнів, яку посольство не використовує після вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях. Тоді роботу школи зупинили, а всіх викладачів вислали із Чехії як співробітників російського посольства з дипломатичними паспортами. Будівлю тепер можна використати для навчання українських дітей.

Близько 30 будівель навколо посольства РФ у Празі охороняються камерами, але за рідкісним винятком будівлі порожні, зокрема школа.

"Я написав листа послу Росії і закликав його зробити школу доступною для українських дітей", – розповів мер Праги Ондржей Коларж.

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Проте дива не сталося – РФ відмовилася допомагати дітям, які втекли зі своїх будинків через напад окупантів.

"Будинок школи є власністю Російської Федерації. Використання майна не входить до компетенції мера району Прага", — відповіли у посольстві.

Скільки українців приїхали до Чехії

Приблизно 270 тисяч біженців з України приїхали до Чехії, і у влади вже закінчуються ресурси, щоби без проблем прийняти всіх охочих залишитися в країні. Про це заявив 17 березня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

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З 4 березня у Чехії оголосили надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою російським вторгненням в Україну. Це необхідно, щоб допомогти уряду, регіонам, муніципалітетам та іншим службам більш гнучко та швидко координувати допомогу біженцям та забезпечити гідні умови життя, зокрема можливість брати участь у повноцінному житті в Чехії.

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