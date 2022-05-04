У Бердянську окупанти призначили в "мерію" двірників та вантажників

Українські чиновники не збираються працювати на окупантів

У Бердянську ніхто не хоче очолювати мерію з українських чиновників / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бердянську окупанти призначили керівниками так званої "нової мерії" слюсарів, прибиральників та вантажників, комірників. Про це в Telegram-каналі повідомляє Запорізька ОВА.

У цьому місті жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства не перейшов на бік окупантів,

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"Фейкова "нова влада" складається з двірників, прибиральників, слюсарів та інших фахівців "широкого профілю"", – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти пішли на такий крок через те, що жоден із керівників влади міста не погодився працювати у мерії під їхнім керівництвом.

Наразі депутати міськради через неможливість працювати сесійно та приймати рішення працюють як волонтери.

Ситуація у Бердянську