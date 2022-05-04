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В Бердянске оккупанты назначили в "мэрию" дворников и грузчиков

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 мая, 13:44
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Украинские чиновники не собираются работать на оккупантов
В Бердянске никто не хочет возглавлять мэрию из украинских чиновников
В Бердянске никто не хочет возглавлять мэрию из украинских чиновников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске оккупанты назначили руководителями так называемой "новой мэрии" слесарей, уборщиков и грузчиков, кладовщиков. Об этом в Telegram-канале сообщает Запорожская ОВА.

В этом городе ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону оккупантов,

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"Фейковая "новая власть" состоит из дворников, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты пошли на такой шаг из-за того, что ни один из руководителей властей города не согласился работать в мэрии под их руководством.

В данный момент депутаты горсовета из-за невозможности работать сессионно и принимать решения работают как волонтеры.

Ситуация в Бердянске

  • Министерство инфраструктуры Украины сообщило о закрытии морских портов Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Такие ограничения будут действовать до деоккупации этих территорий от россиян.
  • В Бердянске Запорожской области дворник "назначен" на должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра".
  • В Бердянске начало процветать обналичивание электронных денег частными лицами. Однако за такую услугу клиентам придется платить проценты.
  • Кроме того, жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.

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Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
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Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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