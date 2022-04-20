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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У Бердянську окупанти посадили двірника у крісло "заступника мера"

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20 квітня, 16:00
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Одразу після вторгнення ворога він добровільно перейшов на бік окупаційних військ
У Бердянську ворог садить "своїх" у крісла міськради
У Бердянську ворог садить "своїх" у крісла міськради / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бердянську Запорізької області двірник "призначений" на посаду "заступника" так званого окупаційного "мера".

Про це повідомляє Запорізька ОВА у Telegram.

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Стало відомо, що так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленко Микиту Івановича, уродженця Бердянська.

"До "призначення" він працював двірником у КП "БердянськЕкоТранс". Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з камінням", – пишуть у повідомленні.

Відразу після вторгнення ворога добровільно перейшов на бік окупаційних військ та погодився на співпрацю з ними. Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера з питань архітектури.

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"Тепер відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленко займається підготовкою пам'ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та фарбує бордюри", – додають в ОВА.

Наживаються на війні

У Бердянську почало процвітати переведення в готівку електронних грошей приватними особами. Проте за таку послугу клієнтам доведеться сплачувати відсотки.

"Коли матуся отримує на карту 860 грн "дитячих" і змушена з них віддати 15-20% за переведення в готівку, це називається "наживатися на війні", – зазначили у Бердянській міськраді.

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Щоб вирішити це питання, місцева влада просить обласну владу розширити можливості банків. До міста можуть додатково завезти готівку, проте через загострення військових дій гуманітарні коридори із Запоріжжям недоступні.

Окрім цього, тривають переговори з облгазом щодо скасування оплати за газ у квітні. За інформацією мерії, протягом місяця мешканці не отримували послугу, тож платити за доставку газу не потрібно.

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