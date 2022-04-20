Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Бердянске оккупанты посадили дворника в кресло "заммэра"

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сразу после вторжения врага он добровольно перешел на сторону оккупационных войск
В Бердянске враг садит "своих" в кресла горсовета
В Бердянске враг садит "своих" в кресла горсовета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске Запорожской области дворник "назначен" на должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра".

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

Реклама

Стали известно, что так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска.

"До "назначения" он работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями", – пишут в сообщении.

Сразу после вторжения врага добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними. Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры.

Реклама

"Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры", – добавляют в ОВА.

Наживаются на войне

В Бердянске начало процветать обналичивание электронных денег частными лицами. Однако за такую услугу клиентам придется платить проценты.

"Когда мамочка получает на карту 860 грн "детских" и вынуждена с них отдать 15-20% за обналичивание, это называется "наживаться на войне", – отметили в Бердянском горсовете.

Реклама

Чтобы решить этот вопрос, местные власти просят областные власти расширить возможности банков. В город могут дополнительно завезти наличные, однако из-за обострения военных действий гуманитарные коридоры с Запорожьем недоступны.

Кроме этого, продолжаются переговоры с облгазом об отмене оплаты за газ в апреле. По информации мэрии, в течение месяца жители не получали услугу, поэтому платить за доставку газа не нужно.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 20 апреля
1
Личный состав 20900
Личный состав
2
Самолеты 171
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артиллерия 391
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1504
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять