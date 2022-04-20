В Бердянске оккупанты посадили дворника в кресло "заммэра"

Сразу после вторжения врага он добровольно перешел на сторону оккупационных войск

В Бердянске враг садит "своих" в кресла горсовета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске Запорожской области дворник "назначен" на должность "заместителя" так называемого оккупационного "мэра".

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

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Стали известно, что так называемый мэр курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска.

"До "назначения" он работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями", – пишут в сообщении.

Сразу после вторжения врага добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился на сотрудничество с ними. Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры.

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"Теперь известно, что Самойленко по указанию Сауленко занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры", – добавляют в ОВА.

Наживаются на войне

В Бердянске начало процветать обналичивание электронных денег частными лицами. Однако за такую услугу клиентам придется платить проценты.

"Когда мамочка получает на карту 860 грн "детских" и вынуждена с них отдать 15-20% за обналичивание, это называется "наживаться на войне", – отметили в Бердянском горсовете.

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Чтобы решить этот вопрос, местные власти просят областные власти расширить возможности банков. В город могут дополнительно завезти наличные, однако из-за обострения военных действий гуманитарные коридоры с Запорожьем недоступны.

Кроме этого, продолжаются переговоры с облгазом об отмене оплаты за газ в апреле. По информации мэрии, в течение месяца жители не получали услугу, поэтому платить за доставку газа не нужно.

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