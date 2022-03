У Білорусі помітили відхід техніки РФ від Чорнобильської зони – маршрути пересування

Техніка РФ пересувається Білоруссю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, що рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни.

Про це повідомляє білоруський журналіст та фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter.

"З боку Чорнобильської зони у бік Брагіна трасою Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою "V" , – написав він.

14:10

column of 100 vehicles of Russian Armed Forces with V marks moving from the side of Chernobyl zone towards Brahin along the R-35 highway.

column включають графичну кульку лаунжера, KamAZ і Ural trucks, і MT-LB. pic.twitter.com/tEdHCLpwfI - MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

За його словами, у колоні – реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" та "Урал", а також МТ-ЛБ (БТР).

Крім того, трасою Р-33 з Хойників у бік Речиці рухається колона чисельністю близько 30 одиниць бронетехніки ЗС Росії з позначкою "В".

14:00

column of 30 armored vehicles of Russian Armed Forces with V marks moving from Khoiniki towards Rechitsa long the R-33 highway. pic.twitter.com/iBWDz2A215 - MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

А з військового аеродрому в Барановичах до Росії злітають від 7 до 20 винищувачів.

З 7 до +20 бойовиків виходять з військової сфери в Baranavichy до Росії.

Starting from 13:50, 7-20 fighters of the Russian Air Force took off from the military airfield in Baranavichy.

1/3 pic.twitter.com/mQ8Pag7cnq - MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

В Україні мітингують проти окупантів

20 березня у Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

У Херсоні окупанти не змогли протистояти людям, натовп відтіснив техніку РФ. У Бердянську окупанти застосували силу проти беззбройних людей. Одного чоловіка військові повалили на землю. Вони затримали близько 10 людей.

А в Енергодарі після мирного мітингу військові РФ спробували схопити кількох учасників та запхати їх у машину. Але сотні людей стали щитом і буквально врятували своїх земляків від полону. У відповідь військові почали стріляти у повітря та відступили.