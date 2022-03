В Беларуси заметили отход техники РФ от Чернобыльской зоны – маршруты передвижения

Техника РФ передвигается по Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, которая двигалась от Чернобыльской зоны вглубь страны.

Об этом сообщает белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter.

"Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой "V", -написал он.

14:10

A column of about 100 vehicles of the Russian Armed Forces with V marks was moving from the side of Chernobyl zone towards Brahin along the R-35 highway.

The column includes Grad multiple rocket launcher, KamAZ and Ural trucks, and MT-LB. pic.twitter.com/tEdHCLpwfI — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

По его словам, в колонне – реактивная система залпового огня "Град", грузовика "КамАЗ" и "Урал", а также МТ-ЛБ (БТР).

Кроме того, по трассе Р-33 из Хойников в сторону Речицы движется колонна численностью около 30 единиц бронетехники ВС России с отметками "В".

14:00

A column of about 30 armored vehicles of the Russian Armed Forces with V marks is moving from Khoiniki towards Rechitsa along the R-33 highway. pic.twitter.com/iBWDz2A215 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

А с военного аэродрома в Барановичах в Россию взлетают от 7 до 20 истребителей.

From 7 to +20 fighters take off from the military airfield in Baranavichy to Russia.

Starting from 13:50, 7-20 fighters of the Russian Air Force took off from the military airfield in Baranavichy.

1/3 pic.twitter.com/mQ8Pag7cnq — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 31, 2022

В Украине митингуют против оккупантов

20 марта в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

В Херсоне оккупанты не смогли противостоять людям, толпа оттеснила технику РФ. В Бердянске оккупанты применили силу против безоружных людей. Одного мужчину военные повалили на землю. Они задержали около 10 человек.

А в Энергодаре после мирного митинга военные РФ попытались схватить нескольких участников и запихнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально спасли своих земляков от плена. В ответ военные начали стрелять в воздух и отступили.