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В Беларуси заметили отход техники РФ от Чернобыльской зоны – маршруты передвижения

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31 марта, 15:51
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Техника РФ передвигается по Беларуси
Техника РФ передвигается по Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, которая двигалась от Чернобыльской зоны вглубь страны.

Об этом сообщает белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter.

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"Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой "V", -написал он.

По его словам, в колонне – реактивная система залпового огня "Град", грузовика "КамАЗ" и "Урал", а также МТ-ЛБ (БТР).

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Кроме того, по трассе Р-33 из Хойников в сторону Речицы движется колонна численностью около 30 единиц бронетехники ВС России с отметками "В".

А с военного аэродрома в Барановичах в Россию взлетают от 7 до 20 истребителей.

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В Украине митингуют против оккупантов

20 марта в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

В Херсоне оккупанты не смогли противостоять людям, толпа оттеснила технику РФ. В Бердянске оккупанты применили силу против безоружных людей. Одного мужчину военные повалили на землю. Они задержали около 10 человек.

А в Энергодаре после мирного митинга военные РФ попытались схватить нескольких участников и запихнуть их в машину. Но сотни людей стали плотной стеной и буквально спасли своих земляков от плена. В ответ военные начали стрелять в воздух и отступили.

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