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Українців закликали не евакуюватись самостійно з гарячих точок

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22 березня, 16:48
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На Харківщині російські військові розстріляли машину з людьми, які хотіли виїхати з міста. В автомобілі були діти
Евакуюватись самостійно може бути небезпечно / Колаж "Сьогодні"
Евакуюватись самостійно може бути небезпечно / Колаж "Сьогодні"

Українців попереджають, що самостійно евакуюватисяз гарячих точок може бути небезпечно. Все через те, що є серйозна загроза потрапити під обстріл. Українська влада щодня намагається організувати гуманітарні коридори.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

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"Не евакуюйтеся самостійно, довіряйте лише офіційній інформації!", – стверджує Ірина Верещук.

Віцепрем'єр-міністр навела трагічний приклад, коли на Харківщині загарбники розстріляли машину, де знаходилися діти.

"На жаль, вони загинули. Дуже прошу: не намагайтеся евакуюватись самостійно! Є серйозна загроза потрапити під обстріл. Ми розуміємо, що вам складно. Бракує води, продуктів харчування, медикаментів та одягу. Але заради збереження життя слідкуйте за офіційними повідомленнями", – додала Ірина Верещук.

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Українська влада щодня намагається організувати гуманітарні коридори. Проте вони попереджають, що повідомленням про гуманітарні коридори, створені окупантами, вірити не можна.

"У жодному разі не вірте повідомленням про гуманітарні коридори, створені окупантами, які ведуть до Росії чи Білорусі. Там людей відфільтровують. Тих, хто здається їм неблагонадійним, вивозять у невідомому напрямку. Читайте та слухайте лише офіційні джерела інформації" , – попередила Ірина Верещук.

Зникли п'ять водіїв та лікар із колони з гуманітарною допомогою

Російські окупанти у Харківській області захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалася у напрямку до Вовчанська в Харківській області.

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За словами Ірини Верещук, зник зв'язок із п'ятьма водіями та одним лікарем:

  • Кашкаров Артем – водій швидкої;
  • Бурда Артем – лікар;
  • Гончаренко Владислав – водій;
  • Позинь Павло – водій;
  • Корнійко Павло – водій;
  • Маслов Олександр – водій.

"Ми ведемо переговори щодо повернення наших людей", – додала Верещук.

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