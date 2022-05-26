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Україна приєднає Кубань? Аваков розділив Росію у прямому ефірі

Павло Заяць Павло Заяць
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26 травня, 16:32
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Багато регіонів РФ завжди відчували свою самостійність від Москви, вважає ексміністр
Арсен Аваков розділив Росію у прямому ефірі
Арсен Аваков розділив Росію у прямому ефірі / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, які території можуть відокремитися від Російської Федерації у разі, якщо війна в Україні запустить процеси розпаду РФ.

"Давайте розділимо Росію у прямому ефірі... Так зване "азіатське підчерев'я", про яке казав Солженіцин, невластиве Росії – воно виділятиметься. Ми вже бачимо з вами самостійність Казахстану і всіх цих республік, там відповідне тяжіння вбік. Вони формально не входять до Російської Федерації, але вони є частиною імперії, ми всі це розуміли", – зазначив він в ефірі проекту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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За словами Авакова, Сибір також "завжди себе позиціонував і почувався самостійно".

"Існує Крайня північ, Камчатка і так далі... Вони казали – "полетимо на Велику землю, до Москви". Вони вважають, що Росія окремо, а ми окремо. Існують Байкал та Камчатка, які тяжіють до зовсім інших регіонів. Я думаю, Владивосток має систему цінностей та інтересів, яка дещо відрізняється від російської", – заявив колишній міністр.

Ексглава МВС нагадав, що "Кабардино-Балкарія та Чечня мають свої цінності, своїх лідерів та релігію".

"Я думаю, що Курська, Бєлгородська область або Кубань – скоріше, більше українські території, ніж російські. Інша справа, що ми повинні уважно дивитися і думати, чи приймати їх нам у свій склад. І, звичайно ж, японські острови повинні належати Японії. А Кенігсберг – треба подумати про наших союзників, німців. Нехай ним займаються, повернуть назад", – сказав він.

Водночас, Аваков зазначив, що поки що це лише фантазії – "давайте не фантазувати, тому що бог має в своєму розпорядженні, і підкине нам такі сюрпризи, яких ми навіть не могли припустити".

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Аваков назвав варіанти капітуляції Росії

Екс-глава МВС України Арсен Аваков раніше назвав кілька умов, які необхідно висунути Росії у разі капітуляції Кремля.

"У разі, коли ми говоримо про гіпотетичну капітуляцію Росії, місце повинні мати дві речі. Перше, це, як мінімум Україна, а як максимум, весь світ, мають отримати гарантії неагресивних дій з боку РФ та її армії у майбутньому", – сказав він.

Контроль, на думку Авакова, може мати місце у двох областях.

"Як варіант, ми позбавляємо Росію армії і контролюємо, щоб та не з'явилася. І друге, це механізм відплати", – сказав політик.

Другою умовою Аваков назвав повернення Україні Криму та Донбасу, третьою – репарації, а потім – покарання за військові злочини.

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