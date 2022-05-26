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Украина присоединит Кубань? Аваков разделил Россию в прямом эфире

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 мая, 16:32
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Многие регионы РФ всегда чувствовали свою самостоятельность от Москвы, считает экс-министр
Арсен Аваков разделил Россию в прямом эфире
Арсен Аваков разделил Россию в прямом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, какие территории могут отделиться от Российской Федерации в случае, если война в Украине запустит процессы распада РФ.

"Давайте разделим Россию в прямом эфире... Так называемое "азиатское подбрюшье", о котором говорил Солженицын, несвойственное России – оно будет выделяться. Мы уже видим с вами самостоятельность Казахстана и всех этих республик, там соответствующее тяготение в сторону. Они формально не входят в Российскую Федерацию, но они – часть империи, мы все это понимали", – отметил он в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24".

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По словам Авакова, Сибирь также "всегда себя позиционировала и чувствовала самостоятельно".

"Существует Крайний север, Камчатка и так далее... Они говорили – "полетим на Большую землю, в Москву". Они считают, что Россия отдельно, а мы отдельно. Существуют Байкал и Камчатка, которые тяготеют к совсем другим регионам. Я думаю, Владивосток имеет систему ценностей и интересов, несколько отличающуюся от российской", – заявил бывший министр.

Экс-глава МВД напомнил, что "Кабардино-Балкария и Чечня имеют свои ценности, своих лидеров и религию".

"Я думаю, что Курская, Белгородская область или Кубань – скорее, больше украинские территории, чем российские. Другое дело, что мы должны внимательно смотреть и думать, принимать ли их нам в свой состав. И конечно же, японские острова должны принадлежать Японии. А Кенигсберг – нужно подумать о наших союзниках, немцах. Пусть им занимаются, вернут назад", – сказал он.

В то же время, Аваков отметил, что пока это лишь фантазии – "давайте не фантазировать, потому что бог располагает, и подбросит нам такие сюрпризы, которых мы даже не могли предположить".

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Аваков назвал варианты капитуляции России

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков ранее назвал несколько условий, которые необходимо выдвинуть России в случае капитуляции Кремля.

"В случае, когда мы говорим о гипотетической капитуляции Росси, место должны иметь две вещи. Первое, это, как минимум Украина, а как максимум, весь мир, должны получить гарантии неагрессивных действий со стороны РФ и ее армии в будущем", — сказал он.

Контроль, по мнению Авакова, может иметь место в двух областях.

"Как вариант, мы лишаем Россию армии, и контролируем, чтобы та не появилась. И второе, это механизм возмездия", — сказал политик.

Вторым условием Аваков назвал возврат Украине Крыма и Донбасса, третьим – репарации, а затем – наказания за военные преступления.

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