Аваков повідомив, скільки територій втратила Україна і де здобула перемогу

Колишній міністр підбив підсумки трьох місяців війни

Аваков упевнений, що перемога буде за нами / Колаж "Сьогодні"

Українська армія змогла відігнати окупантів з армії Росії від Києва, Харкова, вигнала із Сумщини та Чернігівщини. Проте, ми втратили близько 20% території України. Такими є підсумки трьох місяців широкомасштабної війни Росії в Україні, яка розпочалася 24 лютого.

Підсумки підбив колишній міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков.

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Мінуси

20% території України окуповано;

величезні втрати серед мирного населення,

військові втрати,

ряд міст знищено повністю,

багато населених пунктів постраждали від бомбардувань,

зруйнована інфраструктура,

паралізована економіка,

ворог, якого ми б'ємо, все ще нависає над нами своєю 140-мільйонною громадою.

Плюси

Україна з перших днів чинить найжорстокіший опір, який дивує весь світ;

Ми здобули багато перемог доблесті та духу, військових перемог;

Ми відігнали ворога від Києва, значною мірою відтіснили від Харкова, вигнали із Сумщини та Чернігівщини;

Ми змогли навчитися жити в складнощах, мобілізували безліч добровольців;

вибудували систему оборони і на рівних протистоїм громаді рашистів, яка має перевагу і в живій силі, і в кількості озброєння;

Ми створили систему стримування та опору – немає жодних бліц-кригів, проривів;

Завдяки нашим міжнародним партнерам, ми тримаємо позамежний тиск РФ.

Протистояння продовжується

"Не треба "закидати шапками" і казати: "Перемога завтра!". Наша майбутня перемога – це найважча праця, за яку Україна сплачує величезну ціну! Гібридна війна з РФ – сукупність політичних, дипломатичних, економічних, суспільних факторів. Росія виявилася практично в тотальній ізоляції, крім вусатого таргана Лукашенка, вона не має публічних союзників. А нейтральні країни – Китай, Індія – крок за кроком переходять на бік цивілізованого світу. Санкції сильно тиснуть на російську економіку. Високотехнологічна війна вимагає величезних грошей, а російська сторона не може витримувати і підтримувати таку війну. 80% українців впевнені в беззастережній перемозі над РФ без будь-яких поступок", – підсумував Аваков.

Обстановка на фронті