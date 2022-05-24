Аваков повідомив, скільки територій втратила Україна і де здобула перемогу

Українська армія змогла відігнати окупантів з армії Росії від Києва, Харкова, вигнала із Сумщини та Чернігівщини. Проте, ми втратили близько 20% території України. Такими є підсумки трьох місяців широкомасштабної війни Росії в Україні, яка розпочалася 24 лютого.
Підсумки підбив колишній міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков.
Мінуси
- 20% території України окуповано;
- величезні втрати серед мирного населення,
- військові втрати,
- ряд міст знищено повністю,
- багато населених пунктів постраждали від бомбардувань,
- зруйнована інфраструктура,
- паралізована економіка,
- ворог, якого ми б'ємо, все ще нависає над нами своєю 140-мільйонною громадою.
Плюси
- Україна з перших днів чинить найжорстокіший опір, який дивує весь світ;
- Ми здобули багато перемог доблесті та духу, військових перемог;
- Ми відігнали ворога від Києва, значною мірою відтіснили від Харкова, вигнали із Сумщини та Чернігівщини;
- Ми змогли навчитися жити в складнощах, мобілізували безліч добровольців;
- вибудували систему оборони і на рівних протистоїм громаді рашистів, яка має перевагу і в живій силі, і в кількості озброєння;
- Ми створили систему стримування та опору – немає жодних бліц-кригів, проривів;
- Завдяки нашим міжнародним партнерам, ми тримаємо позамежний тиск РФ.
Протистояння продовжується
"Не треба "закидати шапками" і казати: "Перемога завтра!". Наша майбутня перемога – це найважча праця, за яку Україна сплачує величезну ціну! Гібридна війна з РФ – сукупність політичних, дипломатичних, економічних, суспільних факторів. Росія виявилася практично в тотальній ізоляції, крім вусатого таргана Лукашенка, вона не має публічних союзників. А нейтральні країни – Китай, Індія – крок за кроком переходять на бік цивілізованого світу. Санкції сильно тиснуть на російську економіку. Високотехнологічна війна вимагає величезних грошей, а російська сторона не може витримувати і підтримувати таку війну. 80% українців впевнені в беззастережній перемозі над РФ без будь-яких поступок", – підсумував Аваков.
Обстановка на фронті
- Згідно з черговим перехопленням розмов окупантів від СБУ, українські війська розбивають цілі армії супротивника.
- Російські окупанти захопили Світлодарськ Донецької області. Вулицями міста вже ходять озброєні військові РФ. Також загарбники перевіряють місцевих мешканців.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що зараз у Луганській області окупанти наступають у всіх напрямках.