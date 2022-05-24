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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Аваков повідомив, скільки територій втратила Україна і де здобула перемогу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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24 травня, 23:03
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Колишній міністр підбив підсумки трьох місяців війни
Аваков упевнений, що перемога буде за нами / Колаж "Сьогодні"
Аваков упевнений, що перемога буде за нами / Колаж "Сьогодні"

Українська армія змогла відігнати окупантів з армії Росії від Києва, Харкова, вигнала із Сумщини та Чернігівщини. Проте, ми втратили близько 20% території України. Такими є підсумки трьох місяців широкомасштабної війни Росії в Україні, яка розпочалася 24 лютого.

Підсумки підбив колишній міністр внутрішніх справ країни Арсен Аваков.

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Мінуси

  • 20% території України окуповано;
  • величезні втрати серед мирного населення,
  • військові втрати,
  • ряд міст знищено повністю,
  • багато населених пунктів постраждали від бомбардувань,
  • зруйнована інфраструктура,
  • паралізована економіка,
  • ворог, якого ми б'ємо, все ще нависає над нами своєю 140-мільйонною громадою.

Плюси

  • Україна з перших днів чинить найжорстокіший опір, який дивує весь світ;
  • Ми здобули багато перемог доблесті та духу, військових перемог;
  • Ми відігнали ворога від Києва, значною мірою відтіснили від Харкова, вигнали із Сумщини та Чернігівщини;
  • Ми змогли навчитися жити в складнощах, мобілізували безліч добровольців;
  • вибудували систему оборони і на рівних протистоїм громаді рашистів, яка має перевагу і в живій силі, і в кількості озброєння;
  • Ми створили систему стримування та опору – немає жодних бліц-кригів, проривів;
  • Завдяки нашим міжнародним партнерам, ми тримаємо позамежний тиск РФ.

Протистояння продовжується

"Не треба "закидати шапками" і казати: "Перемога завтра!". Наша майбутня перемога – це найважча праця, за яку Україна сплачує величезну ціну! Гібридна війна з РФ – сукупність політичних, дипломатичних, економічних, суспільних факторів. Росія виявилася практично в тотальній ізоляції, крім вусатого таргана Лукашенка, вона не має публічних союзників. А нейтральні країни – Китай, Індія – крок за кроком переходять на бік цивілізованого світу. Санкції сильно тиснуть на російську економіку. Високотехнологічна війна вимагає величезних грошей, а російська сторона не може витримувати і підтримувати таку війну. 80% українців впевнені в беззастережній перемозі над РФ без будь-яких поступок", – підсумував Аваков.

Обстановка на фронті

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