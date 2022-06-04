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Удар по історії: що залишилося від обстріляного РФ скиту Святогірської лаври (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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4 червня, 20:53
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За Сталіна цей храмовий комплекс просто підірвали
Тепер цей храмовий комплекс - історія / Колаж "Сьогодні"
Тепер цей храмовий комплекс - історія / Колаж "Сьогодні"

До фундаменту згорів дерев'яний Всехсвятський скит Святогірської Лаври у Святогірську, де вдень 4 червня спалахнула пожежа внаслідок обстрілу армією Росії. Наслідки чергового факту варварства російських окупантів зняли на відео представники ЗСУ.

Про це повідомляє телеграм-канал "Нетеповий Харків".

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Що сталося

Храм належить УПЦ Московського патріархату. У повідомленні єпархії говориться, що полум'я повністю охопило головний храм обителі, на щастя постраждалих немає.

"Внаслідок воєнних дій сталася масштабна пожежа на території Всехсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум'я повністю охопило головний храм обителі ", – йдеться у повідомленні.

Останні три дні Святогірськ перебуває під щільним вогнем російських окупантів та сильно зруйнований.

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Реакція Зеленського

Президент України заявив, що російські окупанти навмисно завдали удару по Святогірській лаврі, знаючи, що там немає військових об'єктів, проте там ховаються від бойових дій сотні мирян та священнослужителі.

"Руська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі в Донецькій області. Знищено Всесвятський скит. Він був освячений ще 1912 року. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", – сказав він.

Історія храмового комплексу

Споруди скиту були зібрані місцевими теслярами з масивних соснових колод і прикрашені різьбленням у традиціях давньоруського дерев'яного зодчества XVI–XVII століть. До 1931 року тут був діючий кам'яний храм на честь Усіх святих, освячений у 1912 році. 1931 року радянська влада закрила парафію, вигнавши звідти священиків та влаштувавши зерносховище зерна, яке відбирали в українців. У 1947 році храм був підірваний залишками бойових снарядів, гранат та мін, зібраних на навколишніх полях під час розмінування після Другої світової війни.

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У 2000 році було розчищено місце для перших скитських будівель та розпочато підготовку до будівництва храму на честь Усіх святих.

Ставлення до святого

  • Кілька днів тому під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Йоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій.
  • 12 березня цей храм вже зазнавав атаки російської армії. Тоді повідомлялося, що авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий і лівий береги річки Сіверський Донець, що знаходиться біля входу до Святогірської Лаври. Внаслідок потужного вибуху в храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері.
  • 13 березня церква святителя Феодосія Чернігівського, в якій від обстрілів ховалися 22 мешканці Чернігова, було обстріляно російськими військами з артилерії. Один із снарядів потрапив у дах храму, внаслідок чого купол упав усередину, вигорів повністю вівтар та клірос, зруйнувалася дзвіниця, були розбиті дзвони, згоріли куполи та хрести.

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