Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Удар по истории: что осталось от обстрелянного РФ скита Святогорской лавры (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 20:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
При Сталине этот храмовый комплекс просто подорвали
Теперь этот храмовый комплекс - история / Коллаж "Сегодня"
Теперь этот храмовый комплекс - история / Коллаж "Сегодня"

До фундамента сгорел деревянный Всехсвятский скит Святогорской Лавры в Святогорске, где днем 4 июня вспыхнул пожар в результате обстрела армией России. Последствия очередного факта варварства российских оккупантов сняли на видео представители ВСУ.

Об этом сообщает телеграм-канал "Нетепичный Харьков".

Реклама

Что произошло

Храм принадлежит УПЦ Московского патриархата. В сообщении епархии говорится, что пламя полностью охватило главный храм обители, к счастью, пострадавших нет.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", – говорится в сообщении.

Последние три дня Святогорск находится под плотным огнем российских оккупантов и сильно разрушен.

Реклама

Реакция Зеленского

Президент Украины заявил, что российские оккупанты намеренно нанесли удар по Святогорской лавре, зная, что там нет военных объектов, однако там укрываются от боевых действий сотни мирян и священнослужители.

"Русская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – сказал он.

История храмового комплекса

Сооружения скита были собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков. До 1931 года здесь был действующий каменный храм в честь Всех святых, освящённый в 1912 году. В 1931 году советская власть закрыла приход, выгнав оттуда священников и устроив зернохранилище зерна, которое отбирали у украинцев. В 1947 году храм был взорван остатками боевых снарядов, гранат и мин, собранных на окрестных полях при разминировании после Второй мировой войны.

Реклама

В 2000 году было расчищено место для первых скитских зданий и начата подготовка к строительству храма в честь Всех святых.

Отношение к святому

  • Несколько дней назад во время боестолкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.
  • 12 марта этот храм уже подвергался атаке российской армии. Тогда сообщалось, что авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру. В результате мощного взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.
  • 13 марта церковь святителя Феодосия Черниговского, в которой от обстрелов скрывались 22 жителя Чернигова, была обстреляна российскими войсками из артиллерии. Один из снарядов попал в крышу храма, в результате чего купол упал внутрь, выгорел полностью алтарь и клирос, разрушилась колокольня, были разбиты колокола, сгорели купола и кресты.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:40 4 июня
1
Личный состав 31050
Личный состав
2
Танки 1376
Танки
3
ББМ 3379
ББМ
4
Артиллерия 680
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 540
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2337
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Офицер-чемпион… Олег Ленюк – младший лейтенант Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, многократный чемпион Украины и вице-чемпион Европы по рогейну (разновидность спортивного ориентирования). Погиб смертью храбрых под Харьковом, прикрывая побратимов. Ему было 23 года. Похоронен на Аллее Славы в Черновцах.

История героя
Непокоренные
Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29725.02

Binance Coin (BNB)

300.82

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.16

Theta (THETA)

1.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять