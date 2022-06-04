Після обстрілу загарбників на Донбасі спалахнув найбільший дерев'яний храм України

На правому березі Сіверського Дінця у Святогірську через обстріл загорівся храм

Горить історичний Всехсвятський скит / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донеччині через ворожий обстріл загорілася будівля Всехсвятського скиту. Про це в Facebook написав офіцер 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

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"Прямо зараз палає дерев'яний Всесвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", – розповів Кочевенко.

У свою чергу УПЦ МП повідомили , Що полум'я повністю охопило головний храм обителі.

"В результаті військових дій сталася масштабна пожежа на території Всехсвятського скиту Свято-Успенської Святогірської Лаври. Полум'я повністю охопило головний храм обителі", – йдеться у повідомленні.

Останні три дні місто знаходиться під щільним вогнем і сильно зруйноване. Багато пожеж, пошкоджено Святогірський міст.

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Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив канал Україна 4.5.0 ." Втрата ворога станом на 4 червня.

Ситуація у Донецькій області

Кілька днів тому під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара. Поранення отримали ієромонахи Іоасаф та Амфілохій, а також ієродиякон Аліпій