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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Росія не має боєприпасів і солдатів, щоб захопити Донбас – розвідка Британії

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7 квітня, 16:10
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Розвідка Великобританії не бачить у армії Росії потрібної мотивації, а також наявності достатнього резерву для того, щоб досягти великих успіхів на Донбасі. Однак і залишити цей напрямок Кремль наразі не готовий.

Про це йдеться у зведенні з українського фронту на 7 квітня, яке опубліковало у телеграм-каналі Міністерство оборони Сполученого Королівства.

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Висновки MI7

У британській розвідці вважають, що основним напрямком діяльності російських збройних сил в Україні є розвиток наступальних операцій на сході нашої країни.

Російська артилерія та авіація продовжують завдавати ударів по лінії контролю над Донбасом.

"Удари Росії по об'єктах інфраструктури всередині України, ймовірно, спрямовані на те, щоб знизити здатність українських збройних сил поповнювати запаси та посилити тиск на український уряд", – йдеться у повідомленні.

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Розвідка наголошує на наявності факторів, які мають завадити російській армії здійснити свої плани на донецькому напрямку.

"Незважаючи на переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами морального духу та нестачею припасів та особового складу", – йдеться у зведенні MI6.

Мапа

Також Міністерство оборони Великобританії опублікувало нову карту військових дій на території України, створену за даними розвідки США.

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Обстановка

  • Командування України чудово розуміє, що Кремль зараз реалізовує план із захоплення всього Донбасу. Київ готується до посилення протистояння у цьому напрямі.
  • Голова Донецької ОВ Павло Кириленко розповів, що російські окупанти продовжують обстріл області. Найбільшу активність вороги виявляють у центрі та на півдні регіону.
  • Американський телеканал CNN з посиланням на джерела в Міноборони США повідомив, що лідер Росії Володимир Путін не дасть спокою. Його кінцевою метою є Донбас та захоплення Києва.

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