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У России нет боеприпасов и солдат, чтобы захватить Донбасс – разведка Британии

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7 апреля, 16:10
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На Западе оценили потенциал Путина перед большой битвой на востоке Украины
В большом количестве российские боеприпасы и техника достались ВСУ / Коллаж "Сегодня"
В большом количестве российские боеприпасы и техника достались ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Разведка Великобритании не видит у армии России нужной мотивации, а также наличия достаточного резерва для того, чтобы добиться больших успехов на Донбассе. Однако и оставить это направление Кремль пока не готов.

Об этом говорится в сводке с украинского фронта на 7 апреля, которая опубликована в телеграм-канале Министерства обороны Соединенного Королевства.

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Выводы MI7

В британской разведки считают, что основным направлением деятельности российских вооруженных сил в Украине сейчас является развитие наступательных операций на востоке нашей страны.

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом.

"Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, вероятно, направлены на то, чтобы снизить способность украинских вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство", – говорится в сообщении.

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Разведка отмечает наличие факторов, которые должны помешать российской армии осуществить свои планы на донецком направлении.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", – говорится в сводке MI6.

Карта

Также Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту военных действий на территории Украины, которая создана по данным разведки США.

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Обстановка

  • Командование Украины прекрасно понимает, что Кремль сейчас реализовывает план по захвату всего Донбасса. Киев готовится к усилению противостояния на этом направлении.
  • Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты продолжают обстрелы области. Наибольшую активность враги проявляют вцентре и на юге региона.
  • Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщил, что лидер России Владимир Путин не оставит Киев в покое. Его конечной целью является Донбасс и захват Киева.

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ББМ
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Артиллерия 332
Артиллерия
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Средства ПВО 55
Средства ПВО
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РСЗО 108
РСЗО
9
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