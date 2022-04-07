У России нет боеприпасов и солдат, чтобы захватить Донбасс – разведка Британии

На Западе оценили потенциал Путина перед большой битвой на востоке Украины

В большом количестве российские боеприпасы и техника достались ВСУ / Коллаж "Сегодня"

Разведка Великобритании не видит у армии России нужной мотивации, а также наличия достаточного резерва для того, чтобы добиться больших успехов на Донбассе. Однако и оставить это направление Кремль пока не готов.

Об этом говорится в сводке с украинского фронта на 7 апреля, которая опубликована в телеграм-канале Министерства обороны Соединенного Королевства.

Реклама

Выводы MI7

В британской разведки считают, что основным направлением деятельности российских вооруженных сил в Украине сейчас является развитие наступательных операций на востоке нашей страны.

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля над Донбассом.

"Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, вероятно, направлены на то, чтобы снизить способность украинских вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство", – говорится в сообщении.

Реклама

Разведка отмечает наличие факторов, которые должны помешать российской армии осуществить свои планы на донецком направлении.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава", – говорится в сводке MI6.

Карта

Также Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту военных действий на территории Украины, которая создана по данным разведки США.

Реклама

Обстановка