"У нас 150 відмовників". Окупанти скаржаться на фронтові будні під обстрілами

У Росії намагаються заагітувати людей продовжувати службу

У Мережі оприлюднили нові телефонні розмови російських військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовослужбовець РФ розповів товаришеві, як їх заманюють грошима на війну проти України, щоб хоч якось перекрити відмовників.

Відео розмови окупантів опублікувало ГУР Міноборони України.

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З розмови стає зрозуміло, що серед військовослужбовців РФ дуже багато хто відмовляється їхати в Україну, а тих, хто тут зараз перебуває, намагаються утримати суттєвим підвищенням зарплат.

Зараз їх обіцяють виплачувати вже не в доларах, а в рублях – 8500 на день, що за місяць становить 250 тисяч рублів.

- О, за***бісь, а то тут у нас відмовників море. – Я не знаю, як 366 людей набрати. Тут чоловік 150 відмовників. Усі, хто приходить звідти, їх ніхто й засуджувати не має права. Ну, хто вдруге захоче в таку ср*ку", — говорять між собою окупанти.

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