Трупи окупантів везуть до РФ напіврозкладеними і вночі – перехоплення СБУ

Трупи російських окупантів везуть невеликими партіями та лише в нічний час. Це робиться для того, щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні.
Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши нову перехоплену розмову двох окупантів, яку вдалося зробити в Запорізькій області.
Розмова загарбників
За словами СБУ, такі дії окупантів значно збільшує термін доставки, тому іноді до їхніх родичів приїжджає вже "напіврозкладений вантаж 200", якого треба додатково ідентифікувати.
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Також було оприлюднено уривок із телефонної розмови двох загарбників:
"- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот, должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…".
Окупант заявив, що з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.
Нагадаємо, в Україні викрили російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС. Також СБУ затримала колишню помічницю терориста Захарченка.