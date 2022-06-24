"Телевізор – це крапля в морі". Розвідка дізналася про масштаби мародерства окупантів в Україні

Росіяни не приховують, що їм подобається обкрадати українців на окупованих територіях

Розвідка перехопила розмову окупанта-мародера. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти зізнаються, що разом з командирами грабували будинки українців на окупованих територіях. З домівок виносили все, що могли. А один телевізор – це лише "крапля в морі".

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало ГУР Міноборони.

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Росіянин розповів, як вкрав у української родини телевізор. За його словами, мародерство на окупованих територіях перетворилось на цілу індустрію:

"Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків відкривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він (телевізор, – ред.) в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі", – говорить він.

Росіянам подобається красти в українців

Окупанти зізнаються, що не розуміють своїх товаришів по службі, які соромляться красти в українців. Так, за словами одного з загарбників, він уже встиг "придбати" хороший телефон та машину.

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У перехопленій розмові окупант розповідає своїй подрузі, як він мародерить у захоплених населених пунктах, та сміється з тих, хто соромиться це робити:

"У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють. Я просто. На початку відрядження: так-так, ось мені ваш телефон. Давай сюди, нах… (швидше). А що, у вас ложки зає… (хороші) є? Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стукаю. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо. Треба було понабрати телефонів ще більше. Я тільки собі замутив телефон. У мене ох… (дуже хороший) Huawei. Коли розійшовся, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму", – розповів російський військовий.

Раніше ми розповідали, що російський окупант у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, підтвердив, що крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються в Росії.

До того ж, Міністерство оборони України оприлюднило своєрідний рейтинг ТОП-5 речей, які російські військові вкрали в Україні.