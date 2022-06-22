На Донбасі взяли в полон "денацифікаторів" з вентилятором та чайником

Росіяни вкрали техніку та пляшку горілки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Сєвєродонецька Луганської області, який намагаються оточити російські окупанти, військові ЗСУ захопили в полон двох мародерів. З ними були і "трофеї" – крадена побутова техніка. Про це повідомляє Telegram-канал. Supernova+.

"Мисливців за вентиляторами з Росії взяли в полон біля Сєвєродонецька", – йдеться у повідомленні.

На фото можна бачити, що саме вкрали росіяни: вентилятор без стійки, електричний чайник та мультиварку. Також у них була пляшка горілки, яку рашисти встигли розпити наполовину.

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Дозволили мародерствувати

Раніше російський окупант у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, підтвердив що крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються в Росії.

"Не ми заберемо, то інші заберуть. А мародерство у нас Путін дозволив. Тобто це не кримінально карається, мародерити. Це дозволено. Путін дозволив же, указ давав, що мародерство дозволено", – каже окупант.

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Крім того, Міністерство оборони України оприлюднило своєрідний рейтинг топ-5 речей, які російські військові вкрали в Україні.