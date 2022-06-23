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"Треба було набрати телефонів більше". Окупант розповів, як йому сподобалося мародерити в Україні – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 16:43
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Російський військовий посміявся з тих, хто соромиться красти речі у мирних українців
Російські окупанти продовжують красти речі в українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують красти речі в українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти хваляться тим, як мародерствують в Україні. Вони не розуміють своїх товаришів по службі, які соромляться красти в українців. Так, за словами одного із загарбників, він уже встиг "придбати" хороший телефон та машину.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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У перехопленій розмові окупант розповідає своїй подрузі, як він мародерить у захоплених населених пунктах, та сміється з тих, хто соромиться це робити:

"У них ще совісті не вистачає у кого-небудь щось забрати. Мене відправляють. Я просто. На початку відрядження: так-так, ось мені ваш телефон. Давай сюди, нах… (швидше). А що, у вас ложки зає… (хороші) є? Ложки також забираю. А ось машина. Ключі є? Я там просто до будинку підхожу, стучусь. Є хто? Я зараз стріляти почну – так-так, всі виходимо. Треба було понабрати телефонів ще більше. Я тільки собі замутив телефон. У мене ох… (дуже хороший) Huawei. Коли у смак увійшов, мені так сподобалось. Просто входиш до будь-якого будинку. Так, здрасьтє. Виходьте, будь ласка. Я щось візьму", – розповів російський військовий.

Переглянути відео з новим перехопленням можна за посиланням.

На Донбасі взяли в полон "денацифікаторів" з вентилятором та чайником

Поблизу Сєвєродонецька Луганської області, який намагаються оточити російські окупанти, військові ЗСУ захопили в полон двох мародерів. З ними були і "трофеї" – крадена побутова техніка. Про це повідомляє Telegram-канал. Supernova+.

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"Мисливців за вентиляторами з Росії взяли в полон біля Сєвєродонецька", – йдеться у повідомленні.

На фото можна бачити, що саме вкрали росіяни: вентилятор без стійки, електричний чайник та мультиварку. Також у них була пляшка горілки, яку рашисти встигли розпити наполовину.

Раніше ми розповідали, що російський окупант у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, підтвердив, що крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються в Росії.

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Крім того, Міністерство оборони України оприлюднило своєрідний рейтинг ТОП-5 речей, які російські військові вкрали в Україні.

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