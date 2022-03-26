США виділять Україні додаткові $100 млн для поліції та рятувальників

Допомога включатиме бронетехніку та обладнання для Державної прикордонної служби та Нацполіції

Блінкен підтвердив, що США нададуть додаткові 100 млн доларів Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував новий пакет фінансової допомоги Україні для протистояння агресивній війні, яку розгорнула Російська Федерація.

Про це він повідомив у Twitter.

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Американський держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив, що США виділять додаткові 100 млн доларів допомоги сфері цивільної безпеки.

"Допомога включатиме бронетехніку та обладнання для Державної прикордонної служби України та Національної поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв і надаючи захист мирним мешканцям від жорстокого нападу Путіна", — заявив Блінкен.

США виділять Україні $1 мільярд та приймуть 100 тисяч біженців

Президент США Джо Байден заявив, що країна виділить 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українським біженцям і постраждалим від війни з Росією.

У п'ятницю, 25 березня, у Польщі відбувся брифінг Джо Байдена про гуманітарну допомогу на вторгнення Росії до України.

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"Сполучені Штати готові надати додатковий 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу", — повідомив президент США.

Він зазначив, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

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