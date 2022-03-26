США выделят Украине дополнительные $100 млн для полиции и спасателей

Помощь будет включать бронетехнику и оборудование Государственной пограничной службы и Нацполиции

Блинкен подтвердил, что США предоставят дополнительные 100 млн долларов Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине для противостояния агрессивной войне, которую развернула Российская Федерация.

Об этом он сообщил в Twitter.

Реклама

Подробности

Американский госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США выделят дополнительные 100 млн долларов помощи сфере гражданской безопасности.

"Помощь будет включать бронетехнику и оборудование для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и оказывая защиту мирным жителям от жестокого нападения Путина", — заявил Блинкен.

США выделят Украине $1 миллиард и примут 100 тысяч беженцев

Президент США Джо Байден заявил, что страна выделит 1 миллиард долларов гуманитарной помощи украинским беженцам и пострадавшим от войны с Россией.

В пятницу, 25 марта, в Польше состоялся брифинг Джо Байдена о гуманитарной помощи на вторжение России в Украину.

Реклама

"Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительный 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь", — сообщил президент США.

Он отметил, что его страна готова "пригласить до 100 000 украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".

Читайте также