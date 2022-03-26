США выделят Украине дополнительные $100 млн для полиции и спасателей

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет финансовой помощи Украине для противостояния агрессивной войне, которую развернула Российская Федерация.
Об этом он сообщил в Twitter.
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США выделят дополнительные 100 млн долларов помощи сфере гражданской безопасности.
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"Помощь будет включать бронетехнику и оборудование для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции, которые находятся на передовой, спасая жертв и оказывая защиту мирным жителям от жестокого нападения Путина", — заявил Блинкен.
США выделят Украине $1 миллиард и примут 100 тысяч беженцев
Президент США Джо Байден заявил, что страна выделит 1 миллиард долларов гуманитарной помощи украинским беженцам и пострадавшим от войны с Россией.
В пятницу, 25 марта, в Польше состоялся брифинг Джо Байдена о гуманитарной помощи на вторжение России в Украину.
"Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительный 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь", — сообщил президент США.
Он отметил, что его страна готова "пригласить до 100 000 украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".