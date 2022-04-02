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США допоможуть передати танки союзників Україні

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2 квітня, 08:45
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Сполучені Штати стануть посередниками між Україною та НАТО, щоб перекинути військову техніку до нашої країни.
США стануть посередником у передачі танків Україні
США стануть посередником у передачі танків Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

США допоможуть передати танки Україні. Адміністрація Байдена працюватиме над цим із союзниками – їхні радянські танки віддадуть для зміцнення української оборони на Донбасі.

Про це заявив офіційний представник США, пише Тhe New York Times.

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Рішення США стати посередником у постачанні танків ухвалили у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського. Чиновник пояснив, що танки дадуть радянські, "які українські війська можуть використовувати". Це перший випадок за весь період війни, коли Сполучені Штати допоможуть перекинути танки.

Додаткова військова техніка дозволить Україні завдавати дальніх артилерійських ударів по російських об'єктах на Донбасі, заявив чиновник на умовах анонімності.

"Прибуття танків може стати ще однією ознакою нової фази війни, яка триває вже п'ять тижнів і в якій домінують російські атаки на українські міста та об'єкти з повітря, а також наступ росіян на землі, що застопорився", – написав ЗМІ.

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США можуть стати гарантом безпеки України

Наразі у Сполучених Штатах думають про приєднання до гарантій безпеки України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

За його словами, Україна хоче, щоб США були включені до списку країн-гарантів, і з такою пропозицією він звернувся до президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

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