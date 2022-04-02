США помогут передать танки союзников Украине

Соединенные Штаты станут посредниками между Украиной и НАТО, чтобы перебросить военную технику в нашу страну

США станут посредником в передаче танков Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

США помогут передать танки для Украины. Администрация Байдена будет работать над этим с союзниками по НАТО – советские танки (которые остались в арсенале некоторых стран) отдадут для укрепления украинской обороны на Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель США, пишет The New York Times.

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Решение США стать посредником в поставках танков приняли в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского. Чиновник объяснил, что танки дадут советские, "которые украинские войска умеют использовать". Это первый случай за весь период войны, когда Соединенные Штаты помогут перебросить танки.

Дополнительная военная техника позволит Украине наносить дальние артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе, заявил чиновник на условиях анонимности.

"Прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны, которая длится уже пять недель и в которой доминируют российские атаки на украинские города и объекты с воздуха, а также застопорившееся наступление россиян на земле", - написало СМИ.

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США могут стать гарантом безопасности Украины

Сейчас в Соединенных Штатах думают о присоединении к гарантиям безопасности Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

По его словам, Украина хочет, чтобы США были включены в список стран-гарантов и с таким предложением он обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.