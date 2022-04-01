На Донбасі сили ООС знищили 8 танків, 44 бронемашини та багато іншої техніки

Українські військові завдали втрат російським окупантам

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу також збили три безпілотні літальні апарати ворога. Колаж "Сьогодні"

Військові Об'єднаних сил протягом доби успішно відбили дев'ять атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямах.

Про це повідомляє ООС у Facebook.

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Деталі

"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем супротивника", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу також збили три безпілотні літальні апарати ворога.

Ситуація у Луганській області

На маршруті евакуаційного автобуса у Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу .

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У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.

У віддалені населені пункти з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше покинути небезпечні райони.

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