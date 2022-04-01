На Донбасі сили ООС знищили 8 танків, 44 бронемашини та багато іншої техніки

Військові Об'єднаних сил протягом доби успішно відбили дев'ять атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямах.
Про це повідомляє ООС у Facebook.
Деталі
"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем супротивника", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу також збили три безпілотні літальні апарати ворога.
Ситуація у Луганській області
На маршруті евакуаційного автобуса у Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу .
У Луганській області влада погодила п'ять гуманітарних коридорів на 1 квітня. Проте евакуація із шести населених пунктів проблематична – окупанти ігнорують "режим тиші" та обстрілюють мирних жителів.
У віддалені населені пункти з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше покинути небезпечні райони.
Раніше ми писали:
- Окупанти звозять техніку до Луганської області – голова ОДА
- У Донецькій області російські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.
- Загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть до Росії.