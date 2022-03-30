Ситуація у Київській області на 30 березня: небезпечні напрямки та заблоковані райони

Російські окупанти знищують інфраструктуру Київської області, зруйновано житлові квартали наших міст, у багатьох районах – гуманітарна катастрофа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської ОВ Олександр Павлюк.
Найбільш небезпечними напрямки
- Населені пункти вздовж Житомирської траси
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немішаєве
- Дмитрівська громада
- Макарівська громада
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калітнянської, Великодимерської громад Броварського району.
Минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у районах:
- Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
- Броварському (Великодимерська громада)
- Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)
Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контролюється.
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Бучанський район . Ситуація контрольована, переважно громад напружена.
Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.
Бороденська ТГ – переміщення ворога, заблоковане, із зруйнованою інфраструктурою.
Немишаївська ТГ – Ворог окопав, інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.
Бучанська ТГ – Ворог обкопався, інфраструктура зруйнована.
Гостомельська ТГ – Переміщення по техніці ворога, йшов бій. Інфраструктуру зруйновано.
Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктуру зруйновано. Постійні обстріли.
Дмитрівська ТГ – у частині громади переміщається ворог, частково відсутнє світло.
Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.
Броварський район
У деяких населених пунктах Баришівської, Калітянської та Великодимерської громад – незначна кількість ворожої техніки.
Багато зруйнованої інфраструктури.
Вишгородський район
В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа.
Славутич повністю ізольовані. Ворог перебуває на в'їзді до міста.