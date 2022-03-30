Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Ситуація у Київській області на 30 березня: небезпечні напрямки та заблоковані райони

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 14:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські військові окупували частину міст під Києвом, сподіваючись увійти до столиці, ситуація досить складна – немає води, світла, продуктів
На Київщині заблоковані окупантами деякі міста
На Київщині заблоковані окупантами деякі міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знищують інфраструктуру Київської області, зруйновано житлові квартали наших міст, у багатьох районах – гуманітарна катастрофа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської ОВ Олександр Павлюк.

Найбільш небезпечними напрямки

  • Населені пункти вздовж Житомирської траси
  • Буча – Ворзель – Гостомель
  • Немішаєве
  • Дмитрівська громада
  • Макарівська громада
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калітнянської, Великодимерської громад Броварського району.

Минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у районах:

Реклама
  • Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
  • Броварському (Великодимерська громада)
  • Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контролюється.

Бучанський район . Ситуація контрольована, переважно громад напружена.

Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

Реклама

Бороденська ТГ – переміщення ворога, заблоковане, із зруйнованою інфраструктурою.

Немишаївська ТГ – Ворог окопав, інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.

Бучанська ТГ – Ворог обкопався, інфраструктура зруйнована.

Реклама

Гостомельська ТГ – Переміщення по техніці ворога, йшов бій. Інфраструктуру зруйновано.

Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктуру зруйновано. Постійні обстріли.

Дмитрівська ТГ – у частині громади переміщається ворог, частково відсутнє світло.

Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.

Броварський район

У деяких населених пунктах Баришівської, Калітянської та Великодимерської громад – незначна кількість ворожої техніки.

Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район

В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольовані. Ворог перебуває на в'їзді до міста.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 31 березня
1
Особовий склад 17500
Особовий склад
2
Літаки 135
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артилерія 311
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 75
Цистерни ГММ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1201
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти