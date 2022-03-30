Ситуация в Киевской области на 30 марта: опасные направления и заблокированные районы

Российские оккупанты уничтожают инфрастуктуру Киевской области, разрушены жилые кварталы наших городов, во многих районах гуманитарная катастрофа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
Наиболее опасными направления
- Населенные пункты вдоль Житомирской трассы
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немешаево
- Дмитровская община
- Макаровская община
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской общин Броварского района.
За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в районах:
- Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины)
- Броварском (Великодимерская община)
- Вышгородском районах (Дымерская, Иванковская общины)
Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируется. зафиксированы.
Далее по теме
Бучанский район. Ситуация контролируемая, в большинстве общин напряженная.
Макаровская ТГ – поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.
Бороденская ТГ – перемещение врага, заблокированное, с разрушенной инфраструктурой.
Немишаевская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.
Бучанская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена.
Гостомельская ТГ – перемещение по технике врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.
Ирпенская ТГ – Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.
Дмитровская ТГ – по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет.
Белогородская ТГ – частично отсутствующий свет.
Броварской район
В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин – незначительное количество вражеской техники.
Много разрушенной инфраструктуры.
Вышгородский район
В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ – гуманитарная катастрофа.
Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.