Шойгу наказав вирубувати український ліс – розвідка

Російські окупанти планують масово вирубати українські ліси. Про це у своєму листі "Про можливість зносу на землях оборони", який адресований президенту РФ Володимиру Путіну, написав Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це на своїй сторінці у Facebook пише Головне управління розвідки України.
Повідомляється, що документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників та зелених насаджень".
"Планується вирубати "будь-якої інтенсивності та будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії землі з правом користування отриманою деревиною", – йдеться в документі.
У тексті звернення йдеться про те, що деревина, невикористана для потреб ЗС РФ, буде продана, а отримані кошти підуть на забезпечення армії окупанта.
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"Відсьогодні без винятку всі ліси, що знаходилися на тимчасово окупованих територіях, що знаходяться в зоні найбільшого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень – черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду", – йдеться у тексті Шойгу.
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