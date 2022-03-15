Шойгу приказал вырубать украинский лес – разведка

Россия уже решила вырубить украинские леса, документ готов

Россия уже посягнула на украинский лес / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты планируют массово вырубить украинские леса. Об этом в своем письме "О возможности сноса на землях обороны", которое адресовано президенту РФ Владимиру Путину, написал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом на своей странице в Facebook пишет Главное управление разведки Украины.

Сообщается, что документ нацелен на получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений".

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"Планируется вырубить "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земли с правом пользования полученной древесиной", -идет речь в документе.

В тексте обращения говорится, что древесина, неиспользованная для нужд ВС РФ, будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии оккупанта.

"С сегодняшнего дня без исключения все леса, которые находились на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наибольшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида", – говорится в тексте Шойгу.

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