"Російськими матами їх зустрічали": українець розповів, як вигнав окупантів із двору (відео)

Наші люди – справжні герої!

Чоловік із дружиною дали відсіч окупантам. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель Вознесенська Миколаївської області, який разом зі своєю дружиною вигнав із двору російських окупантів голими руками, розповів подробиці інциденту

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Вартові Еспресо.

Реклама

"Буква Z на танках. Вийшов, побачив на вулиці, що йдуть назустріч. По той бік, піхота, людей 10-15. Потім зайшов знову в будинок, ворота зачинив. Бачу по камерах, що вриваються у двір росіяни, троє людей, четвертий стояв на вулиці, то вже з дружиною вийшли і почали їх зустрічати... Вони кричали спочатку: "Чоловіче, виходь з піднятими руками". Ми з дому з дружиною вийшли, сказали лежати. Ну, не можна так сказати, як ми їх посилали, мабуть. Спершу думали, що нас так лякають, словами: лежати, потім руки вгору. Ми знову їх послали російською, потім у повітря почали стріляти, щоб нас нібито налякати. Потім на дружину наставили автомат, щоб нібито телефони віддати. Жінка сказала: "Через мій труп тільки". Але потім трохи заспокоїлася, один адекватний був, два придурки. Потім ми потихеньку вигнали їх з нашого двору", – розповідає чоловік.

Ситуація у Миколаєві