"Російськими матами їх зустрічали": українець розповів, як вигнав окупантів із двору (відео)

Житель Вознесенська Миколаївської області, який разом зі своєю дружиною вигнав із двору російських окупантів голими руками, розповів подробиці інциденту
Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Вартові Еспресо.
"Буква Z на танках. Вийшов, побачив на вулиці, що йдуть назустріч. По той бік, піхота, людей 10-15. Потім зайшов знову в будинок, ворота зачинив. Бачу по камерах, що вриваються у двір росіяни, троє людей, четвертий стояв на вулиці, то вже з дружиною вийшли і почали їх зустрічати... Вони кричали спочатку: "Чоловіче, виходь з піднятими руками". Ми з дому з дружиною вийшли, сказали лежати. Ну, не можна так сказати, як ми їх посилали, мабуть. Спершу думали, що нас так лякають, словами: лежати, потім руки вгору. Ми знову їх послали російською, потім у повітря почали стріляти, щоб нас нібито налякати. Потім на дружину наставили автомат, щоб нібито телефони віддати. Жінка сказала: "Через мій труп тільки". Але потім трохи заспокоїлася, один адекватний був, два придурки. Потім ми потихеньку вигнали їх з нашого двору", – розповідає чоловік.
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Ситуація у Миколаєві
- Російські окупанти обстрілювали Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горіли житлові будинки. Також вони обстріляли онкологічну лікарню.
- 10 березня у Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости, є втрати.
- 11 березня путінські війська гатили по місту із реактивних систем залпового вогню, а 12 березня – обстріляли лікарні, інтернат, котельню. За словами голови ОДА, внаслідок ворожих обстрілів загинули 9 людей.
- 14 березня окупанти надіслали SMS із погрозами меру Миколаєва. Вони запропонували міському голові обговорити умови здачі міста. На що він відповів: "Добридень. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?"