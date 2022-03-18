Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

"Русскими матами их встречали": украинец рассказал, как выгнал оккупантов со двора (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 13:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наши люди настоящие герои!
Мужчина с женой дали отпор оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина с женой дали отпор оккупантам. Фото: коллаж "Сегодня"

Житель Вознесенска Николаевской области, который вместе со своей женой выгнал со двора российских оккупантов голыми руками, рассказал подробности инцидента.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Вартові Еспресо.

Реклама

"Буква Z на танках. Вышел, увидел по улице, что идут навстречу. По той стороне, пехота, человек 10-15. Потом зашел опять в дом, ворота закрыл. Вижу по камерам, что врываются во двор русские, три человека, четвертый стоял на улице. Тогда уже с женой вышли и начали их встречать. Они кричали сперва: "Мужчина, выходи с поднятыми руками". Мы с дома с женой вышли, сказали лежать. Ну, нельзя так сказать, как мы их посылали, наверное. Русскими матами их встречали. Сперва думали, что нас так пугают, словами: лежать, потом руки вверх. Мы опять их послали по-русски, потом в воздух начали стрелять, чтобы нас типа напугать. Потом на жену наставили автомат, чтобы типа телефоны отдать, жена сказала: "Через мой труп только". Но потом немного успокоилась, один адекватный был, два придурка. Потом мы потихоньку выгнали их из нашего двора", – рассказывает мужчина.

Ситуация в Николаеве

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять