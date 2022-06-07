Російські окупанти потужно атакували Сумську область

Ворог завдав кілька десятків ударів

Ворог продовжує обстрілювати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти увечері, 6 червня, атакували Сумську область. Загарбники завдали близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета. Ближче до 19 по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів. Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів. В усіх випадках жертв немає", — йдеться у повідомленні.

Чому окупанти втікають з Херсонської області?

Російські окупанти залишили село Благодатне, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсону. Вони проводять перегрупування. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсону. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання", — заявив Арестович.

Він зазначив, що всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

"Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати", — додав радник голови ОП.

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