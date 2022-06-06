Росія передала Україні десятки тіл загиблих військових із "Азовсталі" – ЗМІ

Офіційних коментарів від українського уряду поки що немає

Російські окупанти передали Україні тіла загиблих з "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія розпочала передачу тіл українських військових, які загинули у боях на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі. До Києва вже доправили десятки тіл загиблих.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на прес-секретаря полку "Азов".

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"Десятки загиблих, витягнутих з руїн розбомбленої "Азовсталі", були доставлені до столиці України Київ, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків", – повідомляє видання.

Наразі незрозуміло, скільки тіл може залишатися на території заводу.

Про вилучення останків українських військовослужбовців із руїн "Азовсталі" Київ не повідомляв, а російські офіційні особи не давали коментарів. Але родичі військових, які загинули на заводі, дали коментарі Associated Press.

"Україна в суботу оголосила про перший офіційно підтверджений обмін загиблими військовими з початку війни. У ньому йдеться про те, що обидві сторони обмінялися загалом 320 тілами, кожна з яких отримала по 160 останків тіл військових. Обмін відбувся в четвер на лінії фронту в Запорізькій області", – пише інформаційне агентство.

При цьому доля полонених військових із "Азовсталі" залишається невідомою. Зеленський повідомив, що понад 2500 захисників Маріуполя перебувають у полоні, і Україна працює над тим, щоб домогтися їхнього звільнення.

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