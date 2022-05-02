Росіяни роздягають жінок! Мер Маріуполя Бойченко розповів про жахи фільтрації

Людей примушують здирати татуювання та не дають їжі

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Мер Маріуполя Вадим Бойченко поділився подробицями про роботу фільтраційних таборів, створених Росією на кшталт нацистських концтаборів. Про це він розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

Бойченко розповів, що в Маріуполі немає світла та води. Швидке настання тепла та антисанітарія можуть призвести до спалаху кишкових інфекцій. Через це окупанти примушують людей під дулами автоматів розбирати завали та утилізувати наслідки їхніх військових злочинів.

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"Людям платять за це їжею. Зарплату ніхто не платить, люди працюють за принизливі пайки, а бажаючі вирватися з міста потрапляють до жахливих фільтраційних таборів. Фільтрація може займати місяць чи більше. Наш співробітник виїхав в березні, тільки у квітні його почали допитувати, допит тривав 32 години без перерв, сну та їжі", — розповів він.

Бойченко свідчить, що окупанти роздягають чоловіків та жінок, аби переглянути їхні татуювання.

"Мій родич виходив, в нього татуювання, спокійне, мирне. Вони дали йому шматок пемзи, мовляв, стирай, якщо воно для тебе нічого не значить. Уявляєте, ось так знущаються з людей", — сказав мер.

За іншим прикладом з уст мера Маріуполя, окупанти намагались забрати дворічну дитину у батьків через те, що її старша сестра працює в правоохоронних органах України. Мотивували це тим, що батьки можуть виховати "ще одну нацистку", їх побили.

Бойченко пояснив, що часто на початку евакуації росіяни вивозять на фільтрацію також чоловіків з українського Маріуполя. Багато хто з них, на жаль, потрапляє в тюрми із наджахливими умовами утримування.

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"Щоб ви розуміли, камера 2 на 3 метри, 13-15 осіб, стоячи сплять, життя майже увесь час відбувається стоячи. Їжі не дають, тільки воду, в туалет виводять раз на добу або видають пляшку. Отакі нелюдські умови", — сказав він.

За словами очільника Маріуполя, людей, які в Маріуполі були пов’язані із муніципальною сферою чи держслужбами, катують.

"Росіяни щось намагаються дізнатись. Незрозуміло, правда, що саме. Нелюди, я б їх так назвав", — заявив він.

Бойченко переконаний, що таким чином окупанти набивають собі обмінний фонд.

"Так вони мстять нам за те що ми не зустріли їх з квітами. Місто не скорилося у 2014 році, не скорилося зараз, лишається нескореним, хоч і зруйнованим. Вони розуміють, що за все це рано чи пізно доведеться відповідати, бо має визначення військового злочину та геноциду. Вони все це вже відчувають, це тисне на них, звідси – така агресія", — зазначив мер Маріуполя.

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