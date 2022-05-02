Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Росіяни роздягають жінок! Мер Маріуполя Бойченко розповів про жахи фільтрації

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 21:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Людей примушують здирати татуювання та не дають їжі
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Мер Маріуполя Вадим Бойченко поділився подробицями про роботу фільтраційних таборів, створених Росією на кшталт нацистських концтаборів. Про це він розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

Бойченко розповів, що в Маріуполі немає світла та води. Швидке настання тепла та антисанітарія можуть призвести до спалаху кишкових інфекцій. Через це окупанти примушують людей під дулами автоматів розбирати завали та утилізувати наслідки їхніх військових злочинів.

Реклама

"Людям платять за це їжею. Зарплату ніхто не платить, люди працюють за принизливі пайки, а бажаючі вирватися з міста потрапляють до жахливих фільтраційних таборів. Фільтрація може займати місяць чи більше. Наш співробітник виїхав в березні, тільки у квітні його почали допитувати, допит тривав 32 години без перерв, сну та їжі", — розповів він.

Бойченко свідчить, що окупанти роздягають чоловіків та жінок, аби переглянути їхні татуювання.

"Мій родич виходив, в нього татуювання, спокійне, мирне. Вони дали йому шматок пемзи, мовляв, стирай, якщо воно для тебе нічого не значить. Уявляєте, ось так знущаються з людей", — сказав мер.

За іншим прикладом з уст мера Маріуполя, окупанти намагались забрати дворічну дитину у батьків через те, що її старша сестра працює в правоохоронних органах України. Мотивували це тим, що батьки можуть виховати "ще одну нацистку", їх побили.

Бойченко пояснив, що часто на початку евакуації росіяни вивозять на фільтрацію також чоловіків з українського Маріуполя. Багато хто з них, на жаль, потрапляє в тюрми із наджахливими умовами утримування.

Реклама

"Щоб ви розуміли, камера 2 на 3 метри, 13-15 осіб, стоячи сплять, життя майже увесь час відбувається стоячи. Їжі не дають, тільки воду, в туалет виводять раз на добу або видають пляшку. Отакі нелюдські умови", — сказав він.

За словами очільника Маріуполя, людей, які в Маріуполі були пов’язані із муніципальною сферою чи держслужбами, катують.

"Росіяни щось намагаються дізнатись. Незрозуміло, правда, що саме. Нелюди, я б їх так назвав", — заявив він.

Бойченко переконаний, що таким чином окупанти набивають собі обмінний фонд.

"Так вони мстять нам за те що ми не зустріли їх з квітами. Місто не скорилося у 2014 році, не скорилося зараз, лишається нескореним, хоч і зруйнованим. Вони розуміють, що за все це рано чи пізно доведеться відповідати, бо має визначення військового злочину та геноциду. Вони все це вже відчувають, це тисне на них, звідси – така агресія", — зазначив мер Маріуполя.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 800
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артилерія 459
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 152
РСЗВ
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
11
Транспорт 1824
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти