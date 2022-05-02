Мер Маріуполя Бойченко розкрив деталі операції з евакуації з "Азовсталі"

У сховищах міста ще залишається багато жінок та дітей

Бойченко розповів про ситуацію у місті / Колаж "Сьогодні"

В Маріуполі наразі триває евакуаційний процес. Лише за вчора, 1 травня, з підприємства "Азовсталь" вивели понад сто людей.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко в ефірі YouTube-каналу Україна 24.

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"Спершу вивели 21, потім ще 80 людей. Всього з "Азовсталі" вивели 101 людину. Це складний процес перемовин, який особисто очолював президент Зеленський, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, губернатор Донеччини Павло Кириленко. Також величезна подяка Місії ООН та Червоного Хреста", – говорить Вадим Бойченко.

За словами мера Маріуполя, єднання навколо спасіння життів людей дає свій непростий результат.

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"Наразі ще йде процес, ми всі сподіваємось, що він теж завершиться позитивним результатом. Головна мета – врятувати людей, щоб українці з пекла Маріуполя, де вони були понад два місяці, потрапили на підконтрольну Україні територію", – додав мер міста.

Він пояснив, що місія евакуації ще не завершена, евакуйовані вчора люди поки що не дістались на підконтрольну Україні територію. Втім, влада Маріуполя лишається з ними на зв’язку.

"Ми координуємо процес евакуації цих людей на підконтрольну частину України. У підземному місті ще сотні людей. Зараз важливо привезти перших і одразу продовжити готувати місію для наступних перемовин, щоб евакуювати всіх людей, які чекають та просять. Люди повинні мати право на життя та бути врятованими", – каже Вадим Бойченко.

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У сховищах залишається ще багато дітей та жінок

За словами міського голови, у підземних сховищах Маріуполя ще лишається багато дітей та жінок. Сьогодні це всі розуміють, і зусилля влади спрямовані саме на врятування цих людей.

"Це мотивує нас робити все, працювати далі, незважаючи на те, що перемовини йдуть дуже складно. У росіян немає завдання рятувати людей, таке завдання є тільки в нас. Окупанти важко відпускають українців в Україну", – говорить Бойченко.

Росіяни порушували домовленості

Бойченко пояснив, що в перемовинах з боку росіян беруть участь представники різних рівнів, від найнижчого до дуже високого. Він нагадав, що переговори ведуться з перших днів війни.

З початку березня українська сторона намагалася організувати коридори для виходу людей на українську територію. Та росіяни брехали і порушували попередні домовленості.

"У нас вимагали детальних звітів щодо локацій, кількості людей, одиниць транспорту, часу евакуацій тощо. Ми цю інформацію надавали з надією на те, що евакуація відбудеться, росіяни ж натомість розстрілювали автобуси та місця збору людей", – розповідає мер.

Окупанти не випускали людей з міста

За словами Бойченка, на блокпостах окупанти говорили людям, що не отримували команду випускати їх з міста.

"Ми повинні зрозуміти, що увесь цей меседж триває протягом двох місяців. Ми навіть зараз бачимо, що окупанти мають наказ виконувати переговорну процедуру, яка триває, та бажання робити це вони не мають. Росіяни роблять все, щоб цього не сталось", – додав мер.

Бойченко підкреслив, що, на жаль, паралельно працює російська пропаганда, яка розповідає, що українська сторона кинула людей у Маріуполі.

"Слава богу, наші люди сьогодні все розуміють, навчились розуміти, що Росія тримає їх в полоні, інакше це не назвеш. Це справжні терористи, які взяли в полон наших людей. Ті, в кого є бажання виїхати, мають дуже обмежені можливості, це дійсно так", - зазначив Вадим Бойченко.

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