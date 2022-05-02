Мэр Мариуполя Бойченко раскрыл детали операции по эвакуации с "Азовстали"

В убежищах города еще остается много женщин и детей

Бойченко рассказал про ситуацию в городе / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе продолжается эвакуационный процесс. Только за вчерашний день, 1 мая, с предприятия "Азовсталь" вывели более ста человек.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в интервью Наташе Влащенко в эфире YouTube-канала Украина 24.

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"Сначала вывели 21, затем еще 80 человек. Всего с "Азовстали" вывели 101 человека. Это сложный процесс переговоров, который лично возглавлял президент Зеленский, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Также огромное спасибо Миссии ООН и Красного Креста", – говорит Вадим Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, единение вокруг спасения жизней людей дает свой непростой результат.

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"В настоящее время еще идет процесс, мы все надеемся, что он тоже завершится положительным результатом. Главная цель – спасти людей, чтобы украинцы из ада Мариуполя, где они находились более двух месяцев, попали на подконтрольную Украине территорию", – добавил мэр.

Он объяснил, что миссия еще не завершена, эвакуированные вчера люди пока не добрались на подконтрольную территорию Украины. Впрочем, власти Мариуполя остаются с ними на связи.

"Мы координируем процесс эвакуации этих людей на подконтрольную часть Украины. В подземном городе находятся сотни людей. Сейчас важно привезти первых и сразу продолжить готовить миссию для последующих переговоров, чтобы эвакуировать всех ожидающих и просящих людей. Люди должны иметь право на жизнь и быть спасены", – говорит Вадим Бойченко.

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В убежищах остается еще много детей и женщин

По словам городского головы, в подземных убежищах Мариуполя еще остается много детей и женщин. Сегодня это все понимают, и усилия властей направлены на их спасение.

"Это мотивирует нас делать все, работать дальше, несмотря на то что переговоры идут очень сложно. У россиян нет задачи спасать людей, такая задача есть только у нас. Оккупанты тяжело отпускают украинцев в Украину", – говорит Бойченко.

Россияне нарушали договоренности

Бойченко объяснил, что в переговорах со стороны россиян принимают участие представители разных уровней, от самого низкого до очень высокого. Он напомнил, что переговоры ведутся с первых дней войны.

С начала марта наша сторона пыталась организовать коридоры для выхода людей на украинскую территорию. Но россияне врали и нарушали предварительные договоренности.

"У нас требовали подробных отчетов по локациям, количеству людей, единиц транспорта, времени эвакуаций и т. д. Мы эту информацию предоставляли с надеждой на то, что эвакуация состоится, россияне же расстреливали автобусы и места сбора людей", – рассказывает мэр.

Оккупанты не выпускали людей из города

По словам Бойченко, на блокпостах оккупанты говорили людям, что не получали команду выпускать их из города.

"Мы должны понять, что весь этот месседж длится два месяца. Мы даже сейчас видим, что у оккупантов есть приказ выполнять продолжающуюся переговорную процедуру, но желания делать это у них нет. Россияне делают все, чтобы этого не произошло", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что, к сожалению, параллельно работает российская пропаганда, рассказывающая, что украинская сторона покинула людей в Мариуполе.

"Слава богу, наши люди сегодня все понимают, научились понимать, что Россия держит их в плену, иначе это не назовешь. Это настоящие террористы, пленившие наших людей. У тех, у кого есть желание уехать, имеют очень ограниченные возможности, это действительно так", – отметил Вадим Бойченко.

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