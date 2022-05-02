Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Мэр Мариуполя Бойченко раскрыл детали операции по эвакуации с "Азовстали"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 20:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В убежищах города еще остается много женщин и детей
Бойченко рассказал про ситуацию в городе / Коллаж "Сегодня"
Бойченко рассказал про ситуацию в городе / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе продолжается эвакуационный процесс. Только за вчерашний день, 1 мая, с предприятия "Азовсталь" вывели более ста человек.

Об этом городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в интервью Наташе Влащенко в эфире YouTube-канала Украина 24.

Реклама

"Сначала вывели 21, затем еще 80 человек. Всего с "Азовстали" вывели 101 человека. Это сложный процесс переговоров, который лично возглавлял президент Зеленский, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Также огромное спасибо Миссии ООН и Красного Креста", – говорит Вадим Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, единение вокруг спасения жизней людей дает свой непростой результат.

Реклама

"В настоящее время еще идет процесс, мы все надеемся, что он тоже завершится положительным результатом. Главная цель – спасти людей, чтобы украинцы из ада Мариуполя, где они находились более двух месяцев, попали на подконтрольную Украине территорию", – добавил мэр.

Он объяснил, что миссия еще не завершена, эвакуированные вчера люди пока не добрались на подконтрольную территорию Украины. Впрочем, власти Мариуполя остаются с ними на связи.

"Мы координируем процесс эвакуации этих людей на подконтрольную часть Украины. В подземном городе находятся сотни людей. Сейчас важно привезти первых и сразу продолжить готовить миссию для последующих переговоров, чтобы эвакуировать всех ожидающих и просящих людей. Люди должны иметь право на жизнь и быть спасены", – говорит Вадим Бойченко.

Реклама

В убежищах остается еще много детей и женщин

По словам городского головы, в подземных убежищах Мариуполя еще остается много детей и женщин. Сегодня это все понимают, и усилия властей направлены на их спасение.

"Это мотивирует нас делать все, работать дальше, несмотря на то что переговоры идут очень сложно. У россиян нет задачи спасать людей, такая задача есть только у нас. Оккупанты тяжело отпускают украинцев в Украину", – говорит Бойченко.

Россияне нарушали договоренности

Бойченко объяснил, что в переговорах со стороны россиян принимают участие представители разных уровней, от самого низкого до очень высокого. Он напомнил, что переговоры ведутся с первых дней войны.

С начала марта наша сторона пыталась организовать коридоры для выхода людей на украинскую территорию. Но россияне врали и нарушали предварительные договоренности.

"У нас требовали подробных отчетов по локациям, количеству людей, единиц транспорта, времени эвакуаций и т. д. Мы эту информацию предоставляли с надеждой на то, что эвакуация состоится, россияне же расстреливали автобусы и места сбора людей", – рассказывает мэр.

Оккупанты не выпускали людей из города

По словам Бойченко, на блокпостах оккупанты говорили людям, что не получали команду выпускать их из города.

"Мы должны понять, что весь этот месседж длится два месяца. Мы даже сейчас видим, что у оккупантов есть приказ выполнять продолжающуюся переговорную процедуру, но желания делать это у них нет. Россияне делают все, чтобы этого не произошло", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что, к сожалению, параллельно работает российская пропаганда, рассказывающая, что украинская сторона покинула людей в Мариуполе.

"Слава богу, наши люди сегодня все понимают, научились понимать, что Россия держит их в плену, иначе это не назовешь. Это настоящие террористы, пленившие наших людей. У тех, у кого есть желание уехать, имеют очень ограниченные возможности, это действительно так", – отметил Вадим Бойченко.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять