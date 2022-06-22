Росіяни відмовилися від форсування Сіверського Донця. Гайдай назвав причину

Однак окупанти все одно продовжують стягувати техніку

Гайдай розповів про ситуацію в Луганській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти стягують техніку в Луганську область. Загарбники хочуть оточити українських захисників.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямок Тошківка – Золоте. Нині там тривають бої. Загарбники хочуть оточити військових ЗСУ.

"Ми бачимо, що велику кількість резервів зараз перекинуто на різні напрямки в Луганській області. Це і на Сєвєродонецьк — для того, щоб отримати повний контроль над містом. Попри всі заяви російських вищих органів про те, що вони повністю контролюють Сєвєродонецьк, це неправда. Там дотепер йдуть бої. Так, на невеликій частині міста, однак місто повністю не контролює російська армія. Другий напрямок, де у них був успіх і вони намагаються продавити і розвинути успіх, — це Тошківка – Золоте. Туди перекинуто дуже багато техніки. Якщо такою "сухою" мовою, то тільки в одній атаці брало участь півтора батальйона тактичної групи важкої техніки. Якщо вже в цифрах, то це, наприклад, 30 БМП, понад 10 танків. Все це за підтримки артилерії, авіації. Завдання — оточити контингент військовий наш", — сказав Гайдай.

Він додав, що Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за декілька днів окупанти завдали катастрофічних руйнувань місту.

Загарбники відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще не оговталися від розгрому під Білогорівкою.

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Про що говорять окупанти?

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти скаржаться на обстріл з боку ЗСУ та несправну техніку. У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильні обстріли ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати весь день. Співрозмовник каже, що поблизу них стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Також ми писали, що у Бердянську три дні окупанти влаштовують потужні вибухи.