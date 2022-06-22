У Бердянську три дні окупанти влаштовують потужні вибухи: стало відомо навіщо

Від вибухів у місті все здригається, їх чутно за межами порту

Після одного з вибухів високо в небо здійнявся густий дим. Фото: колаж "Сьогодні"

Третій день поспіль у морпорту Бердянська Запорізькій області лунають потужні вибухи. Тільки за 20 червня місцеві нарахували 14, а вчора, 21 червня, прогриміло щонайменше 12 вибухів.

"Задовбали ці вибухи! Одна надія, пов'язана з їхньою примітивною технікою безпеки, – вони там щоразу самі потроху підриваються", – пише Telegram-канал Бердянськ в окупації.

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Жителі кажуть, що через затоплений корабель окупанти втратили вихід у море для транспортних суден і не можуть повноцінно вивезти вкрадене зерно морем. Крім того, саме морським шляхом окупанти збираються втікати з Бердянська з награбованим майном у разі наступу ЗСУ, тому вільна й чиста від боєприпасів акваторія порту їм просто вкрай потрібна.

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Раніше окупаційна влада Бердянська заявляла, що вибухи в порту на початку червня були пов'язані з розмінуванням.

Сайт "Сьогодні" також писав, що Оперативне командування "Південь" підтвердило завдання ударів по позиціях російських загарбників на Зміїному острові в Чорному морі.