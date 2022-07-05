Росія повідомила, де утримують полонених командирів "Азова"

Йдеться про Дениса Прокопенка та його заступника Святослава Паламаря

Командирів "Азову" "Редіса" та "Волину" тримають в Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Командирів "Азова", що потрапили в полон у Маріуполі, утримують на території РФ. Однак вони не в СІЗО "Лефортово" у Москві, а на іншому спецоб'єкті.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Уточнюють, що йдеться про Дениса Прокопенка ("Редіса") та його заступника Святослава Паламаря ("Волину").

"Вони доставлені на один із спецоб'єктів. Джерело також спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони нібито перебувають у СІЗО "Лефортово", – повідомляє російський Telegram-канал.

Інформація спростовує попередні заяви

У середині липня повідомляли, що командирів "Азова" вивезли з окупованих територій Донецької області в Росію. Їх тримають у слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортове", де для них виділили окреме крило за чорними шторами. Туди не пускають навіть самих тюремників.

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Посилаючись на співрозмовника в юридичних колах Москви, канал "Можем объяснить" пише, що з українськими військовими працюють співробітники 5-ї служби ФСБ (служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків).

"Там виділили ціле крило під СБУшників та співробітників 5-ї служби. Крило відокремили чорною завісою, щоб коридор не було видно взагалі. Туди навіть звичайних співробітників ізолятора не пускають", – зазначає співрозмовник "МО".

Про те, що командири "Азова", які здалися в полон у Маріуполі, перебувають у СІЗО "Лефортово", повідомило джерело ТАРС у правоохоронних органах.

Нагадаємо, Україна та Росія 29 червня провели обмін полоненими, після якого змогли повернутися додому 144 українські воїни. Серед них 95 захисників "Азовсталі".

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