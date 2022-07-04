Дружина захисника "Азовсталі" заявила про смертельну загрозу для полонених бійців (відео)

Усі заяви полонених на відео зроблені під тиском, стверджує Марина Кравцова

Полоненим захисникам Маріуполя можуть влаштувати суд у "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія може влаштувати полоненим захисникам "Азовсталі" судовий процес у так званій "ДНР" та засудити їх до смертної кари.

Про це на брифінгу в Києві 4 липня повідомила Марина Кравцова, дружина командира підрозділу "Ведмеді", який брав участь у обороні Маріуполя.

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"Є інформація, що їх судитимуть на суді в "ДНР" і присудять найвищу міру покарання – смертну кару", – зазначила вона.

Кравцова розповіла, що її чоловік тримав оборону "Азовсталі" із перших днів війни.

"Востаннє ми розмовляли з чоловіком після виходу із заводу. Я не знаю, в якому стані мій чоловік на сьогоднішній день. Заяви, які роблять наші хлопці на відео, роблять під тиском. Підрозділ "Ведмеді" вивезли у невідомому напрямку. Я не знаю, де вони і що з ними", – заявила дружина захисника Маріуполя.

У "ДНР" погрожують трибуналом полоненим із "Азовсталі"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".

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Зі свого боку, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.

У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є воєнним злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.

Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшли з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".

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За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Решта полонених – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.

Україна та Росія 29 червня провели обмін полоненими, після якого змогли повернутися додому 144 українські воїни. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі".