Дружина захисника "Азовсталі" заявила про смертельну загрозу для полонених бійців (відео)

Росія може влаштувати полоненим захисникам "Азовсталі" судовий процес у так званій "ДНР" та засудити їх до смертної кари.
Про це на брифінгу в Києві 4 липня повідомила Марина Кравцова, дружина командира підрозділу "Ведмеді", який брав участь у обороні Маріуполя.
"Є інформація, що їх судитимуть на суді в "ДНР" і присудять найвищу міру покарання – смертну кару", – зазначила вона.
Кравцова розповіла, що її чоловік тримав оборону "Азовсталі" із перших днів війни.
"Востаннє ми розмовляли з чоловіком після виходу із заводу. Я не знаю, в якому стані мій чоловік на сьогоднішній день. Заяви, які роблять наші хлопці на відео, роблять під тиском. Підрозділ "Ведмеді" вивезли у невідомому напрямку. Я не знаю, де вони і що з ними", – заявила дружина захисника Маріуполя.
У "ДНР" погрожують трибуналом полоненим із "Азовсталі"
Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".
Зі свого боку, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.
У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є воєнним злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.
Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшли з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".
За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Решта полонених – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.
Україна та Росія 29 червня провели обмін полоненими, після якого змогли повернутися додому 144 українські воїни. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі".