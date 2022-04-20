Росія надіслала в Україну ще 17 батальйонних груп — Міноборони США

За добу три БТГ пішли воювати на Донбас

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Минулого тижня Росія додала до України 17 батальйонних груп. війни в Україні, заявили у Міноборони США. Про це повідомляє CNN.

Російські сили додали 17 батальйонних тактичних груп (БТГ) в Україну за останній тиждень та ще чотири БТГ лише за останні 24 години, повідомив у середу високопоставлений представник міністерства оборони США. Загалом, за оцінками США, зараз на території України перебуває 82 БТГ.

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За словами чиновника, із чотирьох доданих за останню добу БТГ три "пішли на схід" у район Донбасу. Ці групи не обов'язково всі солдати піхоти.

"Також важливо пам'ятати, що деякі з цих батальйонних тактичних груп, ми схильні думати і говорити про них, наче вони всі піхота або щось таке. Це не так, вони функціонально влаштовані. Хтось піхотний, хтось артилерійський, хтось бронетанковий, механізований, тож я не знаю, яка тут суміш", — додав чиновник.

РФ провалила перші спроби прориву

ВСУ скоро завершать "війну на виснаження", – про це заявив журналіст Олексій Бурлаков в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Він зазначив, що західні реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

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За словами Бурлакова, ситуація на Донбасі тяжка, втім, не без позитивних моментів. Вони в тому, що перші спроби прориву росіян у другій наступальній хвилі виявилися невдалими.

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