Росія хоче відволікти ЗСУ від битви за Донбас: британська розвідка розкрила новий план Кремля

У РФ розраховують на допомогу Білорусі, яка розпочала військові навчання

Росія хоче відволікти Україну від битви за Донбас / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія спробує використати військові навчання в Білорусі, щоб відволікати українську армію від битви за Донбас.

Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

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Розвідка зафіксувала переміщення білоруських військ із гарнізонів у поля для навчань. Зазначається, що це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових навчань.

"Росія, ймовірно, постарається роздмухати загрозу, яку становлять для України ці навчання, щоб утримати українські війська на півночі, не даючи їм брати участь у битві за Донбас", – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці поки що не очікують від Білорусі "відхилення від нормальної діяльності, що може становити загрозу для союзників та партнерів".

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Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 05 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/redhrfv2PC



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/5gt1p5MeT6 - Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 5, 2022

У Пентагоні назвали причини провалу наступу РФ на Донбасі

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та півдні України було нерівномірним.

За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою .

Кірбі також відмітив і запеклий український опір.

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Третя причина, за його словами, це погодні умови.

Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.