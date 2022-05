Росія хоче відволікти ЗСУ від битви за Донбас: британська розвідка розкрила новий план Кремля

Росія спробує використати військові навчання в Білорусі, щоб відволікати українську армію від битви за Донбас.

Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Розвідка зафіксувала переміщення білоруських військ із гарнізонів у поля для навчань. Зазначається, що це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових навчань.

"Росія, ймовірно, постарається роздмухати загрозу, яку становлять для України ці навчання, щоб утримати українські війська на півночі, не даючи їм брати участь у битві за Донбас", – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці поки що не очікують від Білорусі "відхилення від нормальної діяльності, що може становити загрозу для союзників та партнерів".

