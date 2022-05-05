Росія хоче відволікти ЗСУ від битви за Донбас: британська розвідка розкрила новий план Кремля

Росія спробує використати військові навчання в Білорусі, щоб відволікати українську армію від битви за Донбас.
Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
Розвідка зафіксувала переміщення білоруських військ із гарнізонів у поля для навчань. Зазначається, що це відповідає сезонним нормам, оскільки Білорусь у травні входить у кульмінацію свого циклу зимових навчань.
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"Росія, ймовірно, постарається роздмухати загрозу, яку становлять для України ці навчання, щоб утримати українські війська на півночі, не даючи їм брати участь у битві за Донбас", – йдеться у повідомленні.
У британській розвідці поки що не очікують від Білорусі "відхилення від нормальної діяльності, що може становити загрозу для союзників та партнерів".
Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 05 May 2022- Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 5, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/redhrfv2PC
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У Пентагоні назвали причини провалу наступу РФ на Донбасі
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та півдні України було нерівномірним.
За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою .
Кірбі також відмітив і запеклий український опір.
Третя причина, за його словами, це погодні умови.
Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.