Россия хочет отвлечь ВСУ от битвы за Донбасс: британская разведка раскрыла новый план Кремля

Россия попытается использовать военные учения в Беларуси, чтобы отвлекать украинскую армию от битвы за Донбасс.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Разведка зафиксировала перемещение белорусских войск из гарнизонов в поля для учений. Отмечается, что это соответствует сезонным нормам, поскольку Беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних учений.

В британской разведке пока не ожидают от Беларуси "отклонения от нормальной деятельности, которое может представлять угрозу для союзников и партнеров".

