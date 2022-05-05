Россия хочет отвлечь ВСУ от битвы за Донбасс: британская разведка раскрыла новый план Кремля

В РФ рассчитывают на помощь Беларуси, которая начала военные учения

Россия хочет отвлечь Украину от битвы за Донбасс / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия попытается использовать военные учения в Беларуси, чтобы отвлекать украинскую армию от битвы за Донбасс.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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Разведка зафиксировала перемещение белорусских войск из гарнизонов в поля для учений. Отмечается, что это соответствует сезонным нормам, поскольку Беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних учений.

"Россия, вероятно, постарается раздуть угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы удержать украинские войска на севере, не давая им участвовать в битве за Донбасс", – говорится в сообщении.

В британской разведке пока не ожидают от Беларуси "отклонения от нормальной деятельности, которое может представлять угрозу для союзников и партнеров".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 May 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/5gt1p5MeT6 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 5, 2022

В Пентагоне назвали причины провала наступления РФ на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему продвижение российских войск на Донбассе и юге Украины было неравномерным.

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По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой.

Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление.

Третья причина, по его словам – это погодные условия.

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Кроме того, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений.