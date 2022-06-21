9 прильотів! РФ випустила по Харкову ракети (фото, відео) – оновлено

У місті стоїть чорний дим

Росія вдарила по Харкову. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 21 червня, російські окупанти випустили кілька ракет у Харкові. У місті стоїть чорний дим. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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Місцеві жителі повідомляють приблизно про 9 прильотів на сході Харкова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення. Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються.

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Синєгубов розповів, чи готові ЗСУ до нового наступу окупантів на Харків

Збройні сили України готові до нового наступу російських окупантів на Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише Telegram-канал "Сьогодні".

За його словами, в українських військових на Харківщині вистачає мотивації, духу та вмінь для того, щоб відтісняти ворога від обласного центру.

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З 24 лютого є розуміння, що Харків та область для росіян є принциповими, особливо з огляду на те, як їх тут зустріли. ЗСУ роблять все можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Раніше ми розповідали, що обстріли Харкова посилилися, тому що українські військові майже дійшли до держкордону. Окупанти намагаються докласти максимум зусиль, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Однак область поступово звільняють від російських загарбників. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.